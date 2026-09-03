ГУР предупредило о новой атаке: кто окажется под главным ударом РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о подготовке информационной кампании, направленной против украинской военной разведки и ее боевых подразделений. По данным ГУР, организаторы планируют распространять дискредитирующие сообщения через различные информационные площадки.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

В разведке утверждают, что к кампании могут попытаться привлечь медиа, блогеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией. При этом распространителям дезинформации, по данным ведомства, могут предлагать финансовое вознаграждение за публикацию нужных сообщений.

В ГУР призвали украинцев критически относиться к подобной информации и проверять заявления о деятельности разведки исключительно по официальным источникам. Ведомство также отдельно обратилось к журналистам и блогерам с предупреждением о возможных попытках использовать их площадки для распространения непроверенных данных.

Разведка призвала представителей медиа не соглашаться на публикацию сомнительных материалов, если их происхождение невозможно подтвердить. В случае получения подобных предложений журналистам и блогерам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

В ГУР не раскрыли, кто именно, по версии ведомства, стоит за организацией информационной кампании, и не привели подробностей о конкретных публикациях или каналах, которые могут быть задействованы.

При этом украинская разведка подчеркнула, что ее подразделения продолжают выполнять боевые и специальные задачи в условиях войны. В ведомстве считают, что попытки дискредитации военной разведки являются частью информационного противодействия, сопровождающего российскую агрессию.

Таким образом, ГУР фактически предупреждает о возможной волне публикаций, содержание которых может выглядеть как инсайдерская информация или сообщения от якобы осведомленных источников. Разведка призывает не распространять такие материалы без проверки.

На фоне активной информационной войны в Украине подобные предупреждения приобретают особое значение: эмоциональные или сенсационные сообщения могут быстро распространяться в соцсетях еще до того, как их достоверность будет установлена.

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