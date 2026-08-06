Гучний план тиску на Путіна став повнимм фіаско України: експерт приголомшив наслідками

Політолог Андрій Вігірінський вважає, що завершення умовного 40-денного етапу посиленого тиску на Росію не означає провалу стратегії примушення Кремля до миру. Водночас, за його словами, результати кампанії мають стати підставою для аналізу та коригування методів.

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Коментуючи українські удари по російських НПЗ та інших військових об'єктах, експерт зазначив, що дедлайни потрібні не для гарантії результату, а для оцінки ефективності.

"Дедлайни додають нашому життю певної визначеності. Так само працює і велика стратегія", – сказав Вігірінський.

Він нагадав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав не прив'язуватися до термінів "15", "40" чи "150" днів, адже вирішальне значення мають реальні результати.

На думку політолога, президент України оголошував 40-денний період, маючи розуміння щодо накопичених засобів ураження та бажання завдати Росії максимальних економічних втрат у період пікового споживання пального.

"Очікувалося, що на фоні цього тиску сформується міжнародний фон для переговорів. Але процес не довів до того результату, на який розраховували", – зазначив він.

Попри це, експерт переконаний, що відмовлятися від обраної стратегії не потрібно.

"Якщо ми не змінюємо стратегічну мету, то маємо змінювати засоби і методи. Це нормальна логіка будь-якої стратегії", – наголосив Вігірінський.

За його словами, якщо на певному етапі поставлені завдання не виконані, потрібно переглядати тактику.

"Якщо ми доходимо до чекпоінту і бачимо, що задачі не виконані, значить потрібно змінювати методи", – пояснив політолог.

Водночас він застеріг, що такі зміни можливі лише за наявності ресурсів.

"Щоб змінити засоби, потрібно мати новий ресурс або новий технічний засіб. Чи є вони зараз – ми не знаємо", – підсумував Вігірінський.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може зосередити нові атаки на районі Галац–Рені поблизу українсько-румунського кордону, щоб ускладнити експорт українського зерна та посилити тиск на Європу. Такий прогноз оприлюднив генеральний директор аналітичного центру New Strategy Center Джордже Скутару в аналізі для DefenseRomania.