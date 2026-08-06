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Громкий план давления на Путина стал полным фиаско Украины: эксперт ошеломил последствиями

Эксперт подчеркнул, что общество ожидает скорых изменений, однако в стратегическом планировании дедлайны в первую очередь служат для оценки промежуточных результатов.

6 августа 2026, 16:35
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Клименко Елена

Политолог Андрей Вигиринский считает, что завершение условного 40-дневного этапа усиленного давления на Россию не означает провала стратегии принуждения Кремля к миру. В то же время, по его словам, результаты кампании должны стать основанием для анализа и корректировки методов.

Громкий план давления на Путина стал полным фиаско Украины: эксперт ошеломил последствиями

Фото: из открытых источников

Комментируя украинские удары по российским НПЗ и другим военным объектам, эксперт отметил, что дедлайны нужны не для гарантии результата, а для оценки эффективности.

"Дедлайны придают нашей жизни определенную определенность. Так же работает и большая стратегия", — сказал Вигиринский.

Он напомнил, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал не связываться с терминами "15", "40" или "150" дней, ведь решающее значение имеют реальные результаты.  

По мнению политолога, президент Украины объявлял 40-дневный период, имея понимание накопившихся средств поражения и желания нанести России максимальные экономические потери в период пикового потребления горючего.  

"Ожидалось, что на фоне этого давления сформируется международный фон для переговоров. Но процесс не довел до результата, на который рассчитывали", — отметил он.

При этом эксперт убежден, что отказываться от избранной стратегии не нужно.  

"Если мы не меняем стратегическую цель, то должны изменять средства и методы. Это нормальная логика любой стратегии", — подчеркнул Вигиринский.

По его словам, если на определенном этапе поставленные задачи не выполнены, следует просматривать тактику.

"Если мы доходим до чекпоинта и видим, что задачи не выполнены, значит, нужно менять методы", — пояснил политолог.

В то же время, он предостерег, что такие изменения возможны только при наличии ресурсов.

"Чтобы изменить средства, нужно иметь новый ресурс или новое техническое средство. Есть ли они сейчас – мы не знаем", – подытожил Вигиринский.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может сосредоточить новые атаки на районе Галац-Рени вблизи украинско-румынской границы, чтобы усложнить экспорт украинского зерна и усилить давление на Европу. Такой прогноз обнародовал генеральный директор аналитического центра New Strategy Center Джордж Скутар в анализе для DefenseRomania.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rZ-kQMFzB5Y&t=40s
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