Гучні обіцянки обернулися повним занепадом: навіщо насправді Кремлю Донбас
Гучні обіцянки обернулися повним занепадом: навіщо насправді Кремлю Донбас

Російський “інвестор” просто покинув робітників у Луганській області напризволяще

28 квітня 2026, 17:09
Кречмаровская Наталия

Росія вчергове не дотримала своїх обіцянок — обіцяла захист та процвітання, а натомість дала злидні та занепад. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що масштабна соціально-економічна криза розгортається на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Аналітики Центру повідомляють, що гірники шахт “Красний партизан”, “Довжанська-Капітальна” та шахти ім. Свердлова заявили про масові скорочення й багатомісячну заборгованість із зарплат.

У ЦПД нагадали, що шахти у 2024 році було передано під управління ростовської компанії “Донське вугілля”. Тоді російська пропаганда подавала це як порятунок галузі “російським інвестором”. Однак замість “порятунку” компанія за два роки накопичила понад 11 млрд рублів збитків (146 млн дол.) і 25 млрд рублів боргу (332 млн дол.), після чого ініціювала самоліквідацію через суд.

Без роботи в результаті залишилися понад 1200 робітників. У Центрі зазначили, що російські “інвестори” просто залишили шахтарів напризволяще, використавши ресурсну базу. З 10 орендованих шахт “інвестор” уже повернув сім “уряду ЛНР” як нерентабельні.

“Російська стратегія щодо вугільної галузі ТОТ полягає у викачуванні ресурсів без капітальних вкладень. Кремлю не потрібна економіка Донбасу. Окуповані регіони використовуються виключно як джерело дешевої сировини та мобілізаційного ресурсу, а обіцянки про стабільну роботу є лише частиною пропагандистської ширми”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються змусити студентів йти на війну.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02MgtDAQ2AgEKmXCLDomf7dMdNit2Wx4U3iAEDcpr4n1AzVm4HbXuCkdca1m4Fmneul
