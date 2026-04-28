Россия в очередной раз не сдержала своих обещаний — обещала защиту и процветание, а дала нищету и упадок.

Война в Украине.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что масштабный социально-экономический кризис разворачивается на временно оккупированных территориях Луганской области. Аналитики Центра сообщают, что горняки шахт "Красный партизан", "Довжанска-Капитальная" и шахты им. Свердлова заявили о массовых сокращениях и многомесячной задолженности по зарплатам.

В ЦПД напомнили, что шахты в 2024 году были переданы под управление ростовской компании "Донский уголь". Тогда российская пропаганда преподносила это как спасение отрасли "российским инвестором". Однако вместо "спасения" компания за два года накопила более 11 млрд рублей убытков (146 млн долл.) и 25 млрд рублей долга (332 млн долл.), после чего инициировала самоликвидацию через суд.

Без работы в результате осталось более 1200 рабочих. В Центре отметили, что российские "инвесторы" просто оставили шахтеров на произвол судьбы, использовав ресурсную базу. Из 10 арендованных шахт инвестор уже вернул семь "правительству ЛНР" как нерентабельные.

"Российская стратегия по угольной отрасли ВТО заключается в выкачивании ресурсов без капитальных вложений. Кремлю не нужна экономика Донбасса. Оккупированные регионы используются исключительно как источник дешевого сырья и мобилизационного ресурса, а обещания о стабильной работе являются лишь частью пропагандистской ширмы", — подытожили в ЦПД.

