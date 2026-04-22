Лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов виступив із різкою заявою щодо стану російської економіки та можливих наслідків для країни.

Економіка Росії та можлива революція

Під час засідання Державної думи Росії він заявив про ризик неминучого економічного спаду та закликав владу терміново вжити заходів.

За його словами, перший квартал поточного року вже продемонстрував негативні тенденції, які, на його думку, можуть поглибитися.

Зюганов також провів паралелі з подіями 1917 року, попередивши про ризик серйозних соціальних потрясінь у разі відсутності рішучих дій з боку влади.

Окрім цього, він згадав публічні заяви Вікторії Боні, зазначивши, що озвучені нею питання вже піднімалися раніше, однак залишалися без належної реакції.

За його словами, попри підтримку чинного курсу з боку комуністів, окремі сигнали про проблеми в економіці не отримують належної уваги.

Заява пролунала на тлі дискусій щодо економічної ситуації в РФ та подальших перспектив її розвитку.



