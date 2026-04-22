Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов выступил с резким заявлением по поводу состояния российской экономики и возможных последствий для страны.

Экономика России и возможная революция

Во время заседания Государственной думы России он заявил о риске неизбежного экономического спада и призвал власти срочно принять меры.

По его словам, первый квартал текущего года уже продемонстрировал негативные тенденции, которые, по его мнению, могут усугубиться.

Зюганов также провел параллели с событиями 1917 года, предупредив о риске серьезных социальных потрясений при отсутствии решительных действий со стороны властей.

Кроме того, он упомянул публичные заявления Виктории Бони, отметив, что озвученные ею вопросы уже поднимались раньше, однако оставались без должной реакции.

По его словам, несмотря на поддержку действующего курса со стороны коммунистов, отдельные сигналы о проблемах в экономике не получают должного внимания.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий по поводу экономической ситуации в РФ и дальнейших перспектив ее развития.



