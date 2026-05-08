Гучна поразка та повне безсилля: який сценарій загрожує Путіну

Кремль надзвичайно боїться за проведення параду на 9 травня в Москві та можливі атаки дронів, про які натякав президент України Володимир Зеленський.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній розповів, що Кремль звертався до США, навіть додумалися скаржитися Європі, щоб якось “вгамували Зеленського”. При цьому припустив, що це могло не спрацювати і який сюрприз готується.

“А що нам потрібно? Давайте, в цілому, якщо з'явиться дрон над Червоною площею, хоча б один, всі будуть розбігатися в різні сторони. Особливо цей головний буде тікати… Це вже теж моральна поразка. Демонстрація безсилля. І режим може теж гарно хитнутися куди потрібно”, — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями в мережі інтернет з’явилась інформація від західних розвідок про можливу підготовку перевороту в Кремлі. Про це ніби свідчить те, що лідер РФ Володимир Путін все більше часу ховається у бункері, нібито за персоналом стежать значно прискіпливіше, а у силовому блоці між структурами точиться гостра боротьба.

Народний депутат Максим Бужанський прокоментував ймовірність перевороту у Кремлі на рівні 50% — або станеться, або ні. Політик зазначив, що в Росії достатньо закритий режим безпеки, спілкування, доступності. Тобто, пояснив, що не може статися так, як в США, коли людина з вулиці заходить на захід із президентом і починає стріляти.

При цьому народний депутат акцентував, що вони гадки не мають, хто може стати наступною жертвою удару “невідомих спецслужб”. Це природні процеси на війні, зауважив політик. Також він нагадав про заколот Пригожина, яких ніхто не прогнозував, і яких спалахнув як сірник.



