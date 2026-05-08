Громкое поражение и полное бессилие: какой сценарий грозит Путину

Кремль очень боится за проведение парада на 9 мая в Москве и возможные атаки дронов, о которых намекал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Кремль обращался в США, даже додумались жаловаться Европе, чтобы как-то "угомонили Зеленского". При этом предположил, что это могло не сработать и какой готовится сюрприз.

"А что нам нужно? Давайте, в целом, если появится дрон над Красной площадью, хотя бы один, все будут разбегаться в разные стороны. Особенно этот главный будет убегать... Это уже тоже моральное поражение. Демонстрация бессилия. И режим может тоже хорошо качнуться куда нужно", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях в сети интернет появилась информация от западных разведок о возможной подготовке переворота в Кремле. Об этом свидетельствует то, что лидер РФ Владимир Путин все больше времени скрывается в бункере, якобы за персоналом следят значительно придирчивее, а в силовом блоке между структурами идет острая борьба.

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал вероятность переворота в Кремле на уровне 50% – либо произойдет, либо нет. Политик отметил, что в России достаточно закрыт режим безопасности, общения, доступности. То есть объяснил, что не может произойти так, как в США, когда человек с улицы заходит на запад с президентом и начинает стрелять.

При этом народный депутат акцентировал, что у них нет понятия, кто может стать следующей жертвой удара "неизвестных спецслужб". Это естественные процессы на войне, заметил политик. Также он напомнил о мятежах Пригожина, которых никто не прогнозировал, и которых вспыхнул как спичка.



