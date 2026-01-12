logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Готуємося до найгіршого: озвучено катастрофічний прогноз виживання Києва взимку
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуємося до найгіршого: озвучено катастрофічний прогноз виживання Києва взимку

За словами нардепа Сергія Нагорняка, жодна захисна споруда не могла врятувати ці об’єкти від балістичних ракет

12 січня 2026, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Обладнання на столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, пошкоджене внаслідок нічного обстрілу РФ 9 січня, досі не відновлено. Про це повідомив у ефірі телеканалу "Київ 24" член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.

Готуємося до найгіршого: озвучено катастрофічний прогноз виживання Києва взимку

Фото: з відкритих джерел

"Там надскладна ситуація. Працюють комунальники, енергетики, працівники ДСНС — 24/7. Ситуація доволі складна, але люди працюють і, я сподіваюсь, що поступово вдасться відновити теплопостачання усім містянам", – зазначив депутат, не уточнивши конкретних термінів завершення ремонтних робіт. 

Нагорняк також підкреслив, що жодна захисна інфраструктура не може врятувати об’єкти такого масштабу від балістичних ракет, якими Росія атакувала столичні ТЕЦ.

"Треба відверто говорити, що захисна споруда може вберегти той чи інший елемент електростанції — або на ГЕС, або підстанції 'Укренерго' — лише від шахедів або крилатих ракет, але саму електростанцію нічим захистити неможливо", – додав парламентар. 

В цілому ситуація з теплопостачанням Києва залишається критичною, проте комунальні служби та енергетики працюють безперервно, щоб мінімізувати наслідки атаки. Водночас експерти наголошують, що відновлення роботи великих ТЕЦ після подібних ударів — це складний та тривалий процес, який потребує значних зусиль і координації між різними відомствами.

Портал "Коментарі" вже писав, що розміщення ракетного комплексу "Орешник" на території Білорусі не створює реальної загрози для України через технічні обмеження, проте цей крок має важливий політичний сигнал для Європи та США. Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини