Гордон поставив"на вуха" своїм прогнозом про війну в Україні: мережа шокована
Гордон поставив"на вуха" своїм прогнозом про війну в Україні: мережа шокована

Він переконаний, що парад 9 травня, найімовірніше, став останнім для Путіна

11 травня 2026, 11:35
Журналіст і телеведучий Дмитро Гордон знову опинився в центрі суспільної уваги після заяви про нібито завершення Росією війни. Його слова прозвучали під час інтерв’ю з Василем Головановим і були опубліковані на YouTube-каналі "В гостях у Гордона", де ролик супроводжувався гучним заголовком про "екстрене звернення Путіна" та "перші ознаки завершення так званої СВО".

Ця заява швидко розлетілася мережею та спричинила активне обговорення. Частина користувачів сприйняла її з іронією, нагадуючи, що подібні гучні прогнози журналіст робить не вперше, однак вони часто не підтверджуються реальністю. У коментарях люди жартують про "чергове пророцтво", критикують клікбейтні заголовки та сумніваються у правдивості таких сенсаційних тверджень.

Під час розмови Гордон також торкнувся теми військового параду 9 травня в Москві. Він припустив, що зовнішній вигляд і поведінка російського лідера можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям, які, на його думку, впливають на здатність керувати державою. Журналіст висловив думку, що останній парад на Червоній площі міг стати символічною межею для нинішнього політичного періоду.

Окремо він зазначив, що йому важко уявити ситуацію, за якої Путін у майбутньому знову стоятиме на трибуні під час подібних заходів. Ці слова стали черговим приводом для дискусій у медіапросторі та соцмережах, де думки користувачів розділилися між скепсисом, іронією та обережним інтересом.

"Коментарі" вже писали, що парад 9 травня на Красній площі в Москві, який традиційно подається Кремлем як демонстрація сили та стабільності, цього разу радше продемонстрував зворотне — вразливість і втрату впевненості російського керівництва. Попри спроби подати подію як символ політичної могутності, за зовнішньою урочистістю проступали ознаки слабкості та стратегічної невизначеності.



