Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон снова оказался в центре общественного внимания после заявления о якобы завершении Россией войны. Его слова прозвучали во время интервью с Василием Головановым и были опубликованы на YouTube-канале "В гостях у Гордона", где ролик сопровождался громким заголовком об "экстренном обращении Путина" и "первых признаках завершения так называемой СВО".

Это заявление быстро разлетелось по сети и вызвало активное обсуждение. Часть пользователей восприняла ее с иронией, напоминая, что подобные громкие прогнозы журналист делает не в первый раз, однако они часто не подтверждаются реальностью. В комментариях люди шутят о "очередном предсказании", критикуют кликбейтные заголовки и сомневаются в правдивости таких сенсационных утверждений.

Во время разговора Гордон также затронул тему военного парада 9 мая в Москве. Он предположил, что внешний вид и поведение российского лидера могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, по его мнению, влияющих на способность управлять государством. Журналист высказал мнение, что последний парад на Красной площади мог стать символическим пределом для нынешнего политического периода.

Отдельно он отметил, что ему сложно представить ситуацию, при которой Путин в будущем снова будет стоять на трибуне во время подобных мер. Эти слова стали очередным поводом для дискуссий в медиапространстве и соцсетях, где мнения пользователей разделились между скепсисом, иронией и осторожным интересом.

"Комментарии" уже писали , что парад 9 мая на Красной площади в Москве, традиционно представляемый Кремлем как демонстрация силы и стабильности, на этот раз скорее продемонстрировал обратное — уязвимость и утрату уверенности российского руководства. Несмотря на попытки подать событие как символ политического могущества, внешним торжеством проступали признаки слабости и стратегической неопределенности.