Головний потенціал Путіна знекровлюється: стало відомо про несподівану проблему диктатора

Росія стикається з серйозними проблемами у забезпеченні своїх засобів протиповітряної оборони (ППО), що є результатом точних і ефективних ударів українських Сил оборони. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович під час виступу на Radio NV. За його словами, нестача боєприпасів до систем ППО в Росії зумовлена систематичними ударами України, спрямованими не лише на знищення самих засобів ППО, але й на важливі російські виробничі потужності.

"Ми завдаємо ударів не тільки по системах ППО, але й по російських заводах, які займаються виробництвом ракет. Це дало свій ефект, і зараз ми бачимо, як ворожі запаси боєприпасів значно зменшилися", – зазначив Попович.

За його словами, на додаток до проблем з боєприпасами, Росія також зіткнулася з дефіцитом самих засобів ППО. Це стало наслідком серії точкових ударів українських військових по російських установках, розташованих на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму та Донецькій області. Попович уточнив, що удари по ЗРК та радіолокаційним станціям на цих територіях відкривають шлях для атак на стратегічно важливі об'єкти в глибокому тилу Росії.

"Коли ми знищуємо ППО в Криму, ми фактично відкриваємо дорогу для ударів по південних регіонах Росії, зокрема по Новоросійську та Краснодарському краю. Це не лише ослаблює російську оборону, але й змушує РФ перекидати свої ресурси ППО з тилових територій на лінію фронту в Україні", – пояснив експерт.

