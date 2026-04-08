Главный потенциал Путина обескровливается: стало известно о неожиданной проблеме диктатора
Главный потенциал Путина обескровливается: стало известно о неожиданной проблеме диктатора

Это произошло, в частности, на фоне постоянного уничтожения вражеских технических средств на фронте

8 апреля 2026, 10:45
Клименко Елена

Россия сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении своих средств противовоздушной обороны, что является результатом точных и эффективных ударов украинских сил обороны. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович, выступая на Radio NV. По его словам, нехватка боеприпасов к системам ПВО в России обусловлена систематическими ударами Украины, направленными не только на уничтожение самих средств ПВО, но и важные российские производственные мощности.

Фото: из открытых источников

"Мы наносим удары не только по системам ПВО, но и по российским заводам, занимающимся производством ракет. Это дало свой эффект, и сейчас мы видим, как вражеские запасы боеприпасов значительно уменьшились", – отметил Попович.

По его словам, в дополнение к проблемам с боеприпасами Россия также столкнулась с дефицитом самих средств ПВО. Это стало следствием серии точечных ударов украинских военных по российским установкам, расположенным на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму и Донецкой области. Попович уточнил, что удары по ЗРК и радиолокационным станциям на этих территориях открывают путь атакам на стратегически важные объекты в глубоком тылу России.

"Когда мы уничтожаем ПВО в Крыму, мы фактически открываем дорогу для ударов по южным регионам России, в частности, по Новороссийску и Краснодарскому краю. Это не только ослабляет российскую оборону, но и заставляет РФ опрокидывать свои ресурсы ПВО с тыловых территорий на линию фронта в Украине", – пояснил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что отношения между США и их союзниками по НАТО переживают самый сложный этап за последние годы, и это стало особенно очевидным на фоне конфликта с Ираном. Президент США Дональд Трамп открыто критикует европейских партнеров за отказ поддержать военную кампанию против Тегерана, обостряющую разногласия между Вашингтоном и Альянсом.



