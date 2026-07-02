Головна ставка Кремля під загрозою: битва за це місто може стати пасткою для армії РФ

Костянтинівка залишається головним напрямком російського літнього наступу, проте навіть тут армія РФ не змогла досягти швидкого успіху. Такий висновок міститься у новому аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, російські підрозділи є майже на 37% території міста. При цьому понад три чверті всіх територіальних придбань армії РФ у червні припали саме на Костянтинівський напрямок.

Експерти уточнюють, що значна частина успіхів пов'язана не з повноцінним контролем над міською забудовою, а із проникненням невеликих штурмових груп до окремих кварталів. У багатьох районах російські підрозділи поки що не змогли закріпитися та утримувати стійкі позиції.

В ISW нагадують, що перші спроби проникнення до Костянтинівки розпочалися ще восени минулого року. Однак лише влітку 2026 року російські війська змогли поступово розширити свою присутність після багатомісячних штурмів, диверсійних дій та ударів по українській логістиці.

Для захоплення міста російське командування зосередило значні сили. За даними аналітиків, в операції задіяні як мінімум загальновійськова армія, армійський корпус, а також підрозділи ще кількох армій та морської піхоти.

Незважаючи на це, в ISW вважають малоймовірним, що влітку російській армії вдасться досягти оперативного прориву всієї української оборонної лінії, відомої як "Фортечний пояс". Аналітики прогнозують продовження повільного просування за збереження вкрай високих втрат особового складу та техніки.

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