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Главная ставка Кремля под угрозой: битва за этот город может стать ловушкой для армии РФ

Россия сосредоточила огромные силы на одном направлении, но даже это пока не позволяет добиться стратегического перелома

2 июля 2026, 07:38
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Кравцев Сергей

Константиновка остается главным направлением российского летнего наступления, однако даже здесь армия РФ не смогла добиться быстрого успеха. Такой вывод содержится в новом анализе американского Института изучения войны (ISW).

Главная ставка Кремля под угрозой: битва за этот город может стать ловушкой для армии РФ

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, российские подразделения присутствуют почти на 37% территории города. При этом более трех четвертей всех территориальных приобретений армии РФ в июне пришлись именно на Константиновское направление.

Эксперты уточняют, что значительная часть успехов связана не с полноценным контролем над городской застройкой, а с проникновением небольших штурмовых групп в отдельные кварталы. Во многих районах российские подразделения пока не смогли закрепиться и удерживать устойчивые позиции.

В ISW напоминают, что первые попытки проникновения в Константиновку начались еще осенью прошлого года. Однако лишь летом 2026 года российские войска смогли постепенно расширить свое присутствие после многомесячных штурмов, диверсионных действий и ударов по украинской логистике.

Для захвата города российское командование сосредоточило значительные силы. По данным аналитиков, в операции задействованы как минимум общевойсковая армия, армейский корпус, а также подразделения еще нескольких армий и морской пехоты.

Несмотря на это, в ISW считают маловероятным, что летом российской армии удастся добиться оперативного прорыва всей украинской оборонительной линии, известной как "Крепостной пояс". Аналитики прогнозируют продолжение медленного продвижения при сохранении крайне высоких потерь личного состава и техники.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-1-2026/
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