"Годують агресора": українців нажахали наслідками великої поступки Путіну

Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак переконаний, що поступки агресору у вигляді територій не приносять миру, а навпаки — стимулюють подальшу експансію. За його словами, кожен подібний крок сприймається як прояв слабкості, що лише заохочує противника до нових вимог і дій.

Він зазначив, що раніше припускав можливість поступового завершення війни в Україні, однак зміна міжнародної ситуації, зокрема загострення конфлікту на Близькому Сході, змусила переглянути ці очікування. На його думку, нові глобальні виклики можуть відволікати увагу ключових гравців і водночас створювати умови для затягування війни.

Грицак підкреслює, що нинішня геополітична ситуація не дає чітких гарантій безпеки. Він також звертає увагу на зміну ролі Сполучених Штатів у міжнародних процесах, зазначаючи, що їхня позиція стала менш передбачуваною, що ускладнює пошук стабільних рішень.

У цьому контексті історик наголошує: вирішальним фактором залишається внутрішня стійкість України. Лише здатність чинити опір і підвищувати ціну агресії може змусити противника переглянути свої наміри. Війна, за його словами, завершується не тоді, коли з’являються переговори, а коли агресор усвідомлює невигідність подальших дій.

Окремо він акцентує на позиції російського керівництва, яке, за його оцінкою, висуває цілі, що не мають реалістичного підґрунтя. Зокрема, вимоги, які декларуються як умови завершення війни, є надмірними та практично недосяжними.

На думку Грицака, проблема полягає у відсутності балансу між витратами та очікуваними результатами з боку Росії. Поки керівництво країни не відчує критичної межі втрат і не усвідомить безперспективність своїх цілей, передумов для завершення війни не виникне.

