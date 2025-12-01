«Годі ілюзій: Україна змінює правила війни» — Бен Ходжес про крах російської стратегії та нову роль України

Колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес у розмові, яку цитує Ukrainian Diaspora of Chicago & Illinois, дав один із найчіткіших і найжорсткіших прогнозів щодо нинішньої фази війни. На його думку, Росія вже зазнала не тактичної, а стратегічної поразки — і це змінює не лише ситуацію на фронті, а й геополітичний баланс у всій Європі.

Генерал Бен Ходжес — один із найвпливовіших західних голосів, що підтримує Україну

Ходжес наголошує: Кремль може перемогти лише за однієї умови — якщо Захід "втомиться" і перестане підтримувати Україну. Однак наразі саме Україна, попри всі труднощі, демонструє здатність не просто стримувати агресію, а нав’язувати власні стандарти сучасної війни, яким, за словами генерала, не відповідає більшість армій НАТО.

Генерал підкреслює, що російська воєнна економіка тримається на штучному диханні: без доходів від експорту нафти вона не здатна довго підтримувати масштабну війну. І саме тому Київ має всі шанси, за умови рішучої підтримки союзників, перетворити стратегічну поразку Москви на повну політичну.

Водночас Ходжес застерігає: завершення війни — це не просто звільнення територій, а побудова безпечного порядку після перемоги. Україна вже зараз формує нові стандарти обороноздатності, веде комплексну війну — на землі, у повітрі, в кіберпросторі, на морі та в інформаційній сфері. І світ, каже генерал, повинен це визнати та навчитися у ЗСУ.

На його думку, кожен день українського спротиву переписує історію Європи. Ходжес переконаний: коли країни Заходу допомагають Україні, вони фактично захищають себе, свій світовий порядок і свої правила. Бо ця війна — не лише за територію. Це війна за майбутнє вільного світу.

А українські солдати, додає генерал, стали "новим стандартом мужності XXI століття".

