«Хватит иллюзий: Украина меняет правила войны» — Бен Ходжес о крахе российской стратегии и новой роли Украины

Украина меняет ход истории: американский генерал говорит, что мир стоит на грани и проигрыш Киева подорвет всю систему безопасности Запада.

1 декабря 2025, 16:35
Автор:
avatar

Проніна Анна

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в разговоре, цитируемом Ukrainian Diaspora of Chicago & Illinois , дал один из самых четких и жестких прогнозов относительно нынешней фазы войны. По его мнению, Россия уже потерпела не тактическое, а стратегическое поражение — и это изменяет не только ситуацию на фронте, но и геополитический баланс во всей Европе.

«Хватит иллюзий: Украина меняет правила войны» — Бен Ходжес о крахе российской стратегии и новой роли Украины

Генерал Бен Ходжес — один из ключевых западных сторонников Украины

Ходжес отмечает: Кремль может победить только при одном условии — если Запад устанет и перестанет поддерживать Украину. Однако именно Украина, несмотря на все трудности, демонстрирует способность не просто сдерживать агрессию, а навязывать собственные стандарты современной войны , которым, по словам генерала, не отвечает большинство армий НАТО.

Генерал подчеркивает, что российская военная экономика держится на искусственном дыхании : без доходов от экспорта нефти она не способна долго поддерживать масштабную войну. И именно поэтому у Киева есть все шансы, при условии решительной поддержки союзников, превратить стратегическое поражение Москвы в полное политическое.

В то же время, Ходжес предостерегает: завершение войны — это не просто освобождение территорий, а построение безопасного порядка после победы. Украина уже сейчас формирует новые стандарты обороноспособности, ведет комплексную войну – на земле, в воздухе, в киберпространстве, на море и в информационной сфере. И мир, говорит генерал, должен признать это и научиться в ВСУ.

По его мнению, каждый день украинского сопротивления переписывает историю Европы . Ходжес уверен: когда страны Запада помогают Украине, они фактически защищают себя, свой мировой порядок и свои правила. Потому что эта война не только за территорию. Это война за будущее свободного мира.

А украинские солдаты, добавляет генерал, стали новым стандартом мужества XXI века.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин начал новую волну информационного давления, цель которой — разрушить доверие между Украиной, Соединенными Штатами и странами Европы. Путин активно обвиняет Запад в "нежелании мира", пытаясь посеять разногласия между союзниками и усложнить переговорный процесс.



