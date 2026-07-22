Гнатов зізнався, які дві ініціативи Федорова щодо ТЦК відхилив Генштаб

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов уперше публічно повідомив, які саме ініціативи колишнього міністра оборони Михайла Федорова не підтримало військове керівництво. Йдеться про дві пропозиції, що стосувалися реформи територіальних центрів комплектування (ТЦК) та організації мобілізації.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Андрій Гнатов в ефірі "24 Каналу" розповів, що Федоров представив комплексний пакет змін, більшість з яких Генеральний штаб підтримав. Однак дві пропозиції викликали принципові заперечення.

"Ми не погодилися лише з двома позиціями, які були запропоновані. Усі інші питання підтримали", — заявив начальник Генштабу.

Перша реформа передбачала передачу управління всіма ТЦК від командування Сухопутних військ безпосередньо Генеральному штабу. Друга стосувалася процедури оповіщення військовозобов’язаних. Федоров пропонував, щоб вручення повісток та відповідні заходи з мобілізації на вулицях здійснювали виключно працівники Національної поліції, а не військові.

За словами Гнатова, військове командування письмово обґрунтувало свою позицію щодо обох ініціатив. Після цього відбулися додаткові презентації та робочі зустрічі, однак, як стверджує керівник Генштабу, завершеного документа не було створено.

"Плану реформи я так і не побачив. Можливо, не вистачило часу на впровадження, але для того, щоб зробити перші кроки й написати документ, пів року, напевно, достатньо", — зазначив Гнатов.

Концепцію реформи ТЦК та мобілізації також презентували народним депутатам і керівникам парламентських фракцій. Деякі парламентарі зверталися до Гнатова з запитаннями щодо деталей запропонованих змін, однак він не зміг їх прокоментувати, оскільки не був ознайомлений із повною версією документа.

Нагадаємо, що президент Зеленський однією з причин відставки Федорова з посади міністра оборони називав провал реформи ТЦК та мобілізації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто радив Зеленському звільнити Федорова.

Також "Коментарі" писали, що Федоров зробив першу заяву про відставку Сирського.