Гнатов признался, какие две инициативы Федорова по ТЦК отклонил Генштаб

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Slava Kot
Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов впервые публично сообщил, какие именно инициативы бывшего министра обороны Михаила Федорова не поддержали военное руководство. Речь идет о двух предложениях, которые касались реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) и организации мобилизации.
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Андрей Гнатов в эфире "24 Канала" рассказал, что Федоров представил комплексный пакет перемен, большинство из которых Генеральный штаб поддержал. Однако два предложения вызвали принципиальные возражения.
Первая реформа предусматривала передачу управления всеми ТЦК от командования Сухопутных войск непосредственно Генеральному штабу. Вторая касалась процедуры оповещения военнообязанных. Федоров предлагал, чтобы вручение повесток и соответствующие мероприятия по мобилизации на улицах осуществлялись исключительно сотрудниками Национальной полиции, а не военными.
По словам Гнатова, военное командование письменно обосновало свою позицию по обеим инициативам. После этого состоялись дополнительные презентации и рабочие встречи, однако, как утверждает руководитель Генштаба, завершенный документ не был создан.
Концепцию реформы ТЦК и мобилизации также представили народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Некоторые парламентарии обращались к Гнатову с вопросами относительно деталей предложенных изменений, однако он не смог их прокомментировать, поскольку не был ознакомлен с полной версией документа.
Напомним, что президент Зеленский одной из причин ухода Федорова с должности министра обороны называл провал реформы ТЦК и мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто советовал Зеленскому уволить Федорова.
Также "Комментарии" писали, что Федоров сделал первое заявление об отставке Сырского.