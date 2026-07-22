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Гнатов признался, какие две инициативы Федорова по ТЦК отклонил Генштаб

Начальник Генштаба Гнатов рассказал, почему военное руководство отклонило инициативы Федорова по ТЦК.

22 июля 2026, 10:20
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Slava Kot

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов впервые публично сообщил, какие именно инициативы бывшего министра обороны Михаила Федорова не поддержали военное руководство. Речь идет о двух предложениях, которые касались реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) и организации мобилизации.

Гнатов признался, какие две инициативы Федорова по ТЦК отклонил Генштаб

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Андрей Гнатов в эфире "24 Канала" рассказал, что Федоров представил комплексный пакет перемен, большинство из которых Генеральный штаб поддержал. Однако два предложения вызвали принципиальные возражения.

"Мы не согласились только с двумя предложенными позициями. Все остальные вопросы поддержали", — заявил начальник Генштаба.

Первая реформа предусматривала передачу управления всеми ТЦК от командования Сухопутных войск непосредственно Генеральному штабу. Вторая касалась процедуры оповещения военнообязанных. Федоров предлагал, чтобы вручение повесток и соответствующие мероприятия по мобилизации на улицах осуществлялись исключительно сотрудниками Национальной полиции, а не военными.

По словам Гнатова, военное командование письменно обосновало свою позицию по обеим инициативам. После этого состоялись дополнительные презентации и рабочие встречи, однако, как утверждает руководитель Генштаба, завершенный документ не был создан.

"Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того чтобы сделать первые шаги и написать документ, пол года, наверное, достаточно", — отметил Гнатов.

Концепцию реформы ТЦК и мобилизации также представили народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Некоторые парламентарии обращались к Гнатову с вопросами относительно деталей предложенных изменений, однако он не смог их прокомментировать, поскольку не был ознакомлен с полной версией документа.

Напомним, что президент Зеленский одной из причин ухода Федорова с должности министра обороны называл провал реформы ТЦК и мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто советовал Зеленскому уволить Федорова.

Также "Комментарии" писали, что Федоров сделал первое заявление об отставке Сырского.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ozEJ7WOQRA8&t=9s
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