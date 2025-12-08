Глобальна війна неминуча: озвучено катастрофічну заяву про майбутнє України

Україна наразі опинилася на межі глобальної війни, і, якщо конфлікт не буде зупинений зараз, ситуація може розвинутися в масштабну війну, подібну до початку Другої світової. Таку думку в ефірі "КИЇВ24" висловив директор Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Фото: з відкритих джерел

"Ми зараз перебуваємо на точці, яка нагадує 1939 рік, коли відбувався розподіл Польщі. Це не просто порівняння, це сама суть. Росія проводить завойовницьку кампанію, і хоча умови дещо змінилися, ситуація не виглядає оптимістично. Грузія втрачає частину території, Білорусь фактично під контролем РФ, Молдова стикається з проблемою Придністров’я. І, що важливо, ми залишилися без надійних союзників. Тоді у нас були союзники, зараз є лише партнери, які далеко не завжди підтримують нас у всіх питаннях", — підкреслив він.

Алфьоров також додав, що деякі країни усвідомлюють серйозність ситуації, але інші продовжують ставити економічні інтереси вище за глобальну безпеку.

"Тут можна згадати і наші природні ресурси, і мита, які ставляться в критичний час. Крім того, досі не вирішено питання з активами Росії і постачанням енергоносіїв. Це все вказує на те, що ми, можливо, стоїмо на порозі великої війни", — пояснив Алфьоров.

Він підкреслив, що хоча ситуація відрізняється від 1939 року, ми все одно знаходимося на початку глобального конфлікту, якщо не буде здійснено рішучих дій для його зупинки.



"Потрібно діяти зараз, адже, якщо війна не буде зупинена, ми можемо опинитися в ще більш складній ситуації", — резюмував директор Інституту національної пам’яті.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог також зазначив, що процес досягнення угоди щодо України наближається до фінішу.

