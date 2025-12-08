Глобальная война неизбежна: озвучено катастрофическое заявление о будущем Украины

Украина сейчас оказалась на грани глобальной войны, и, если конфликт не будет остановлен сейчас, ситуация может развиться в масштабную войну, подобную началу Второй мировой. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал директор Института национальной памяти Александр Алферов.

Фото: из открытых источников

"Мы сейчас находимся на точке, которая напоминает 1939 год, когда происходило раздел Польши. Это не просто сравнение, это сама суть. Россия проводит завоевательную кампанию, и хотя условия несколько изменились, ситуация не выглядит оптимистично. Грузия теряет часть территории, Беларусь фактически под контролем РФ, Молдова сталкивается с проблемой. союзников. Тогда у нас были союзники, сейчас только партнеры, которые далеко не всегда поддерживают нас во всех вопросах", — подчеркнул он.

Алферов также добавил, что некоторые страны осознают серьезность ситуации, но другие продолжают ставить экономические интересы выше глобальной безопасности.

"Здесь можно упомянуть и наши природные ресурсы, и пошлины, которые ставятся в критическое время. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с активами России и поставкой энергоносителей. Это все указывает на то, что мы, возможно, стоим на пороге Великой войны", — пояснил Алферов.

Он подчеркнул, что хотя ситуация отличается от 1939 года, мы все равно находимся в начале глобального конфликта, если не будут предприняты решительные действия для его остановки.



"Нужно действовать сейчас, ведь если война не будет остановлена, мы можем оказаться в еще более сложной ситуации", — резюмировал директор Института национальной памяти.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог также отметил, что процесс достижения соглашения по Украине приближается к финишу.

Как уже писали "Комментарии", до начала полномасштабного вторжения Покровск был городом с населением около 60 тысяч человек, который имел удобные условия для проживания. Но после начала войны этот город более года находится под контролем русских окупантов. О ситуации в Покровске рассказал Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" в составе Сил специальных операций ВСУ, в эфире "Украинского радио".