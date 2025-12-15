logo_ukra

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Глава Чечні закликав батьків сприймати відправку призовників на фронт як привід для гордості
commentss НОВИНИ Всі новини

Глава Чечні закликав батьків сприймати відправку призовників на фронт як привід для гордості

У промові Кадирова йшлося не про «захист батьківщини», а про газават — на це звернули увагу носії чеченської мови.

15 грудня 2025, 20:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Глава Чечні Рамзан Кадиров публічно заявив, що батьки строковиків мають радіти відправці своїх дітей на війну проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його виступ під час прямої лінії.

Глава Чечні закликав батьків сприймати відправку призовників на фронт як привід для гордості

Кадиров назвав участь у війні проти України «священним обов’язком»

Таким чином Кадиров відповів на запитання, чи змушують призовників із Чечні брати участь у так званій "спеціальній військовій операції". За його словами, твердження про примус є "абсолютною нісенітницею". Водночас, переходячи з російської на чеченську мову, він заявив, що батьки мали б радіти, адже їхніх синів відправляють на війну.

Офіційний переклад, який оприлюднив підконтрольний владі телеканал "Грозний", подає ці слова як заклик "захищати батьківщину". Проте носії чеченської мови, з якими поспілкувалися журналісти, зазначили, що в оригіналі йшлося не про захист держави, а про участь у газаваті — тобто "священній війні" або джихаді. Саме це формулювання і викликало особливий резонанс.

Окрім теми війни, Кадиров під час прямої лінії торкнувся й особистих питань. Він заявив, що має "відмінне здоров’я", але не прагне жити до глибокої старості, воліючи "піти з цього світу, поки всі люблять". Також глава Чечні повідомив, що "ситий по горло" владою і вважає, що нові люди на посаді керівника республіки могли б бути "цікавішими".

Водночас, попри ці заяви, Кадиров не виключив своєї участі у виборах глави Чечні у 2026 році. Востаннє його переобрали у вересні 2021 року — тоді він, за офіційними даними, отримав 99,7% голосів. На посаді він перебуває з 2007 року і є найдовше чинним керівником регіону в Росії.

Заяви Кадирова вкотре демонструють риторику російської влади та її союзників, які намагаються подати війну проти України не лише як "обов’язок", а й як ідеологічно та релігійно виправдану місію, перекладаючи тягар рішень на плечі родин мобілізованих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Кадиров важко хворий, літає лікуватися в Емірати. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини