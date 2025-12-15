Глава Чечни призвал родителей воспринимать отправку призывников на фронт как повод для гордости

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что родители срочников должны радоваться отправке своих детей на войну против Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на его выступление во время прямой линии.

Кадыров назвал участие в войне против Украины «священным долгом»

Таким образом, Кадыров ответил на вопрос, заставляют ли призывников из Чечни участвовать в так называемой "специальной военной операции". По его словам, утверждение о принуждении является "абсолютной чепухой". В то же время, переходя с русского на чеченский язык, он заявил, что родители должны радоваться, ведь их сыновей отправляют на войну.

Официальный перевод, который обнародовал подконтрольный властям телеканал "Грозный", приводит эти слова как призыв "защищать родину". Однако носители чеченского языка, с которыми пообщались журналисты, отметили, что в оригинале речь шла не о защите государства, а об участии в газавате — то есть "священной войне" или джихаде. Именно эта формулировка и вызвала особый резонанс.

Кроме темы войны, Кадыров во время прямой линии затронул и личные вопросы. Он заявил, что имеет "отличное здоровье", но не стремится жить до глубокой старости, предпочитая "уйти из этого мира, пока все любят". Также глава Чечни сообщил, что "сыт по горло" властью и считает, что новые люди в должности руководителя республики могли бы быть "интереснее".

В то же время, несмотря на эти заявления, Кадыров не исключил своего участия в выборах главы Чечни в 2026 году. Последний раз его переизбрали в сентябре 2021 года — тогда он, по официальным данным, получил 99,7% голосов. В должности он находится с 2007 года и является дольше всего действующим руководителем региона в России.

Заявления Кадырова в очередной раз демонстрируют риторику российской власти и ее союзников, которые пытаются подать войну против Украины не только как "долг", но и как идеологически и религиозно оправданную миссию, перекладывая бремя решений на плечи мобилизованных семей.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Кадыров тяжело болен, летает лечиться в Эмираты.