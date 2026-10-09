Гетманцеву увірвався терпець через фінансовий крах України: нардеп шокував ультиматумом

Податкових надходжень України вистачає лише приблизно на третину державних видатків. За таких умов міжнародна фінансова підтримка, зокрема з боку Європейського Союзу, має значення не лише для української економіки, а й для безпеки всієї Європи. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев закликав оцінювати допомогу Києву саме з цієї позиції. Про це він заявив у проєкті "Євроінтеграція" з Юрієм Фізером на телеканалі "Еспресо" та Slawa.TV.

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За словами Гетманцева, Україна не може самостійно покривати бюджетні потреби за рахунок податків. Зібраних коштів недостатньо навіть для фінансування безпеки й оборони, тому держава змушена використовувати ресурси міжнародних партнерів.

"Ми, якщо взяти всі наші видатки, і військові, і невійськові, податками зараз збираємо лише третину, третину збираємо. Тобто ми збираємо менше, ніж коштує нам безпека і оборона", — пояснив він.

Політик також висловився щодо дискусій у Європі про доцільність подальшої фінансової підтримки України. На його думку, європейським державам варто враховувати, що українці стримують російську агресію ціною власного життя. Тому допомогу Києву не слід розглядати лише як фінансування іншої країни.

"Так от, чи давати гроші чи ні, ну це ж питання не про давати гроші чи ні комусь іншому, чи давати гроші чи ні на власну безпеку?" — наголосив Гетманцев.

Гетманцев фактично поставив під сумнів підхід, за якого європейську допомогу оцінюють передусім як витрати на підтримку України. Він вважає, що ЄС має розглядати її як інвестицію у власну безпеку, адже Росія, за його словами, становить загрозу для європейських держав.

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