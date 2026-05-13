Геополітичний терор Кремля: Зеленський назвав мотиви Путіна щодо цієї атаки

Масований комбінований обстріл України, який триває протягом усього дня, є цілеспрямованою спробою Москви вплинути на глобальні політичні процеси. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, пов'язавши дії РФ із початком триденного державного візиту американського лідера Дональда Трампа до Пекіна.

Путін, Трамп і Сі Цзіньпін

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують", — підкреслив глава держави. На його думку, окупанти цинічно використовують життя українців та критичну інфраструктуру, аби "зіпсувати загальний політичний фон".

З початку доби російська армія випустила щонайменше 800 ударних безпілотників. Ворог свідомо спрямовує хвилі "шахедів" у західні області, розташовані впритул до кордонів країн Альянсу. Вибухи та влучання зафіксовано на Закарпатті, Львівщині, Волині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Рівненщині, а також у більшості інших регіонів країни, включаючи Київську, Дніпропетровську та Одеську області. Станом на цей час підтверджено загибель шістьох людей, десятки громадян отримали поранення, серед постраждалих є діти.

Військове керівництво попереджає, що небезпека не минула, оскільки нові безпілотники продовжують входити у повітряний простір, а розвідка фіксує підготовку до ракетних пусків.

"За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України... Очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями", — зазначив Зеленський, додавши, що світ має негайно відреагувати та посилити реальний тиск на агресора. Наразі всі екстрені служби залучені до ліквідації руйнувань, а громадян закликають суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

