Геополитический террор Кремля: Зеленский назвал мотивы Путина по поводу этой атаки

Продолжающийся в течение всего дня массированный комбинированный обстрел Украины является целенаправленной попыткой Москвы повлиять на глобальные политические процессы. Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, связав действия РФ с началом трехдневного государственного визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого много ожидают" , — подчеркнул глава государства. По его мнению, оккупанты цинично используют жизнь украинцев и критическую инфраструктуру, чтобы "испортить общий политический фон".

С начала суток русская армия выпустила не менее 800 ударных беспилотников. Враг сознательно устремляет волны "шахедов" в западные области, расположенные вплотную к границам стран Альянса. Взрывы и попадания зафиксированы в Закарпатье, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, а также в большинстве других регионов страны, включая Киевскую, Днепропетровскую и Одесскую области. По состоянию на это время подтверждена гибель шести человек, десятки граждан получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Военное руководство предупреждает, что опасность не миновала, поскольку новые беспилотники продолжают входить в воздушное пространство, а разведка фиксирует подготовку к ракетным пускам.

"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины... Очевидная цель России – перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни" , — отметил Зеленский, добавив, что мир должен немедленно отреагировать и усилить реальное давление на агрессора. В настоящее время все экстренные службы привлечены к ликвидации разрушений, а граждан призывают строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

