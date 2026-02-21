Генсек ООН зробив гучну заяву про мир в Україні: чому вона точно не сподобається Кремлю

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що досягнення справедливого миру в Україні має забезпечувати її територіальну цілісність. Свою думку Гутерреш озвучив у коментарі "Укрінформу".

Антоніу Гутерреш. Фото: з відкритих джерел

"Протягом чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що є порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Україна зазнала руйнівних втрат і переміщень, неодноразових атак на цивільне населення й критичну енергетичну інфраструктуру, а також серйозних порушень прав людини, у тому числі щодо дітей", — зазначив генсек ООН.

За його словами, упродовж усієї війни співробітники ООН залишалися в Україні, надаючи життєво необхідну гуманітарну допомогу "там, де це було потрібно, зокрема на лінії фронту".

Антоніу Гутерреш зазначив, що він добре пам'ятає свої візити до України, де він на власні очі бачив руйнування, спричинені цією війною. Саме тому, продовжив генсек, він вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного світу.

Справедливий мир в Україні, наголосив Гутерреш, має повністю забезпечувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність країни в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що йому під силу вирішити фінансові труднощі Організації Об'єднаних Націй (ООН), змусивши інші країни сплачувати свої внески. Про це глава Білого дому розповів у телефонному інтерв'ю Politico.



