Генсек ООН сделал громкое заявление о мире в Украине: почему оно точно не понравится Кремлю

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что достижение справедливого мира в Украине должно обеспечивать ее территориальную целостность. Свое мнение Гутерреш озвучил в комментарии "Укринформу".

Антониу Гутерреш. Фото: из открытых источников

"В течение четырех лет, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, что является нарушением международного права, в частности Устава ООН, Украина понесла разрушительные потери и перемещения, неоднократные атаки на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру, а также серьезные нарушения прав человека, в том числе в отношении детей", – отметил генсек ООН.

По его словам, на протяжении всей войны сотрудники ООН оставались в Украине, предоставляя жизненно необходимую гуманитарную помощь "там, где это было нужно, в частности на линии фронта".

Антониу Гутерреш отметил, что он хорошо помнит свои визиты в Украину, где он собственными глазами видел разрушения, вызванные этой войной. Именно поэтому, продолжил генсек, он приветствует все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира.

Справедливый мир в Украине, акцентировал Гутерреш, должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международного права и соответствующих резолюций ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что ему по силам решить финансовые трудности Организации Объединенных Наций (ООН), заставив другие страны платить свои взносы. Об этом глава Белого дома рассказал в телефонном интервью Politico.



