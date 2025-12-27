Генерал США розкритикував тиск Заходу на Україну: в яку гру загралися переговорники Трампа

Тиск західних партнерів на Україну з вимогою територіальних поступок не здатний забезпечити справедливий і довготривалий світ, оскільки Росія в жодному разі не дотримуватиметься досягнутих домовленостей. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі програми "Студія Захід", повідомляє "Еспресо".

За словами генерала, заяви та дії представників США, які ведуть контакти з Кремлем, не викликають у нього довіри. Зокрема, Ходжес згадав спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. За його оцінкою, вони орієнтовані насамперед швидке укладання угоди, а чи не на довгострокову безпеку регіону.

"Коли я бачу, як пани Віткофф та Кушнер спілкуються з Путіним, це не додає впевненості. Ці люди прийшли зі сфери нерухомості – вони хочуть укласти угоду та піти. Але Володимир Путін ніколи не виконає жодної угоди", — наголосив Ходжес.

Генерал переконаний, що вірити російському лідеру не можна, а єдиний ефективний підхід до переговорів із Москвою – демонстрація сили, жорсткості та відмова від поступок під тиском. При цьому він висловив стурбованість тим, що, за його словами, нинішній держсекретар США Марко Рубіо зосередив основний тиск саме на Україні, а не державі-агресорі.

Ходжес зазначив, що стійкий світ можливий лише у разі реальних гарантій безпеки, включаючи потенційне розміщення європейських чи американських військ. Однак ознак готовності до таких кроків він поки що не бачить. Водночас генерал наголосив, що остаточне рішення має ухвалювати українське суспільство, оскільки саме Україна несе основну ціну війни та ризиків можливих домовленостей.

