logo_ukra

BTC/USD

87495

ETH/USD

2928.64

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Генерал США розкритикував тиск Заходу на Україну: в яку гру загралися переговорники Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Генерал США розкритикував тиск Заходу на Україну: в яку гру загралися переговорники Трампа

Бен Ходжес заявив, що територіальні поступки Києва не призведуть до сталого світу і лише посилять ризики нової війни

27 грудня 2025, 16:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тиск західних партнерів на Україну з вимогою територіальних поступок не здатний забезпечити справедливий і довготривалий світ, оскільки Росія в жодному разі не дотримуватиметься досягнутих домовленостей. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі програми "Студія Захід", повідомляє "Еспресо".

Генерал США розкритикував тиск Заходу на Україну: в яку гру загралися переговорники Трампа

Віткофф і Кушнер. Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, заяви та дії представників США, які ведуть контакти з Кремлем, не викликають у нього довіри. Зокрема, Ходжес згадав спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. За його оцінкою, вони орієнтовані насамперед швидке укладання угоди, а чи не на довгострокову безпеку регіону.

"Коли я бачу, як пани Віткофф та Кушнер спілкуються з Путіним, це не додає впевненості. Ці люди прийшли зі сфери нерухомості – вони хочуть укласти угоду та піти. Але Володимир Путін ніколи не виконає жодної угоди", — наголосив Ходжес.

Генерал переконаний, що вірити російському лідеру не можна, а єдиний ефективний підхід до переговорів із Москвою – демонстрація сили, жорсткості та відмова від поступок під тиском. При цьому він висловив стурбованість тим, що, за його словами, нинішній держсекретар США Марко Рубіо зосередив основний тиск саме на Україні, а не державі-агресорі.

Ходжес зазначив, що стійкий світ можливий лише у разі реальних гарантій безпеки, включаючи потенційне розміщення європейських чи американських військ. Однак ознак готовності до таких кроків він поки що не бачить. Водночас генерал наголосив, що остаточне рішення має ухвалювати українське суспільство, оскільки саме Україна несе основну ціну війни та ризиків можливих домовленостей.

Читайте на порталі "Коментарі" — Зеленський перед зустріччю з Трампом назвав червоні лінії, які не переступить Україна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини