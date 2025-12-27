Генерал США раскритиковал давление Запада на Украину: в какую игру заигрались переговорщики Трампа

Давление западных партнеров на Украину с требованием территориальных уступок не способно обеспечить справедливый и долговременный мир, поскольку Россия в любом случае не будет соблюдать достигнутые договоренности. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире программы "Студия Запад", сообщает "Еспресо".

Уиткофф и Кушнер. Фото: из открытых источников

По словам генерала, заявления и действия представителей США, которые ведут контакты с Кремлем, не вызывают у него доверия. В частности, Ходжес упомянул спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По его оценке, они ориентированы прежде всего на быстрое заключение сделки, а не на долгосрочную безопасность региона.

"Когда я вижу, как господа Уиткофф и Кушнер общаются с Путиным, это не добавляет уверенности. Эти люди пришли из сферы недвижимости – они хотят заключить соглашение и уйти. Но Владимир Путин никогда не выполнит ни одну сделку", — подчеркнул Ходжес.

Генерал убежден, что верить российскому лидеру нельзя, а единственный эффективный подход к переговорам с Москвой – демонстрация силы, жесткости и отказ от уступок под давлением. При этом он выразил обеспокоенность тем, что, по его словам, нынешний госсекретарь США Марко Рубио сосредоточил основное давление именно на Украине, а не на государстве-агрессоре.

Ходжес отметил, что устойчивый мир возможен лишь в случае реальных гарантий безопасности, включая потенциальное размещение европейских или американских войск. Однако признаков готовности к таким шагам он пока не видит. В то же время генерал подчеркнул, что окончательное решение должно принимать украинское общество, поскольку именно Украина несет основную цену войны и рисков возможных договоренностей.

