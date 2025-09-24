"Гайки будуть закручуватися": Кремлю пообіцяли небачений колапс та фіаско у війні

Росія зазнає катастрофічних втрат у війні проти України — втрати в сучасному конфлікті перевищують радянські в Афганістані в 20 разів. Попри це агресор нарощує ескалацію й вдається до терору, що спричиняє загибель цивільних, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час виступу в Раді Безпеки ООН.

Фото: з відкритих джерел

Купер наголосила, що росіянам вже важко поповнювати людські ресурси, а деякі підрозділи змушені використовувати техніку 1950-х років. За її словами, у певних секторах їхні запаси надзвичайно виснажені.

Міністерка зауважила, що кількість жертв серед мирних українців зросла майже на 40%.



"Діти гинуть на дитячих майданчиках. Від ударів Росії руйнуються дипломатичні установи та урядові будівлі, лікарні та школи. І це не випадковості війни. Це результат жорстокої стратегії, спрямованої саме проти народу та громад України", — наголосила вона.

Купер також вказала на нерівність у підходах: коли Україна б’є виключно по військових цілях у Росії, то загарбники мають мінімальний вплив на знищення військових об’єктів противника.

Як і інші західні партнери, Лондон готовий продовжувати заходи, спрямовані на послаблення російської економіки, щоб змусити Кремль шукати мир.

"Ми будемо атакувати вашу економіку, підривати ваші доходи від нафти і газу, які фінансують цю війну, атакувати вашу оборонну промисловість, яка виробляє боєприпаси та зброю", — заявила Купер у зверненні до делегації.

Вона підкреслила: санкції вже "закручують гайки" — доходи Росії від нафти опустилися до п’ятирічного мінімуму, але Британія не зупиниться і піде далі, зазначила дипломат.



