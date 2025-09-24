logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Гайки будут закручиваться": Кремлю пообещали невиданный коллапс и фиаско в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

"Гайки будут закручиваться": Кремлю пообещали невиданный коллапс и фиаско в войне

Несмотря на значительные потери, руководство страны-агрессорки не только продолжает войну, но и усиливает эскалацию и применяет террор, что приводит к гибели мирного населения.

24 сентября 2025, 08:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия терпит катастрофические потери в войне против Украины — потери в современном конфликте превышают советские в Афганистане в 20 раз. Несмотря на это, агрессор наращивает эскалацию и прибегает к террору, что приводит к гибели гражданских, заявила министерка иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время выступления в Совете Безопасности ООН.

"Гайки будут закручиваться": Кремлю пообещали невиданный коллапс и фиаско в войне

Фото: из открытых источников

Купер подчеркнула, что россиянам уже сложно пополнять человеческие ресурсы, а некоторые подразделения вынуждены использовать технику 1950-х годов. По ее словам, в определенных секторах их запасы очень истощены.

Министр отметила, что количество жертв среди мирных украинцев возросло почти на 40%.

"Дети гибнут на детских площадках. От ударов России разрушаются дипломатические учреждения и правительственные здания, больницы и школы. И это не случайность войны. Это результат жестокой стратегии, направленной именно против народа и общин Украины", — подчеркнула она.

Купер также указала на неравенство в подходах: когда Украина бьет исключительно по военным целям в России, то захватчики оказывают минимальное влияние на уничтожение военных объектов противника.

Как и другие западные партнеры, Лондон готов продолжать меры, направленные на ослабление российской экономики, чтобы заставить Кремль искать мир.

"Мы будем атаковать вашу экономику, взрывать ваши доходы от нефти и газа, финансирующие эту войну, атаковать вашу оборонную промышленность, производящую боеприпасы и оружие", — заявила Купер в обращении к делегации.

Она подчеркнула: санкции уже "закручивают гайки" — доходы России от нефти опустились до пятилетнего минимума, но Британия не остановится и пойдет дальше, отметила дипломат.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры по привлечению польских и румынских военных к перехвату дронов в воздушном пространстве Украины. Такая инициатива могла бы создать прецедент привлечения НАТО к войне. Впрочем, генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж выразил сомнения в готовности западных стран к такому шагу.



