Гарантії безпеки для України: Мерц висловився про готовність застосувати зброю

Майбутні гарантії безпеки для України включатимуть реальну готовність європейських військових сил застосувати зброю у разі загрози з боку Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: з відритих джерел

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє Reuters.

Говорячи про можливі формати завершення війни, очільник німецького уряду наголосив, що країни-гаранти, зокрема європейські держави та США, повинні бути налаштовані не лише на політичну або спостережну роль. За його словами, йдеться про здатність забезпечити повноцінний військовий захист у разі порушення домовленостей.

Мерц уточнив, що одним із елементів безпекової архітектури може стати створення демілітаризованої зони між сторонами конфлікту. Водночас він підкреслив, що у випадку нових атак або вторгнень з боку РФ європейські сили мають бути готові до активних дій.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", — зазначив канцлер.

Фрідріх Мерц звернув увагу на зміну підходу Сполучених Штатів. Він назвав показовою готовність Вашингтона надати Україні гарантії, які фактично прирівнюють її безпеку до стандартів країн-членів НАТО.

За словами канцлера, зобов’язання США захищати Україну у разі припинення вогню так, ніби вона входить до Альянсу, свідчить про нову позицію американської адміністрації та заслуговує на серйозну увагу з боку європейських партнерів.

Як писав портал "Коментарі", міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль позитивно оцінив результати першого раунду переговорів щодо України, які відбулися в Берліні за участі президента Володимира Зеленського та американської делегації.