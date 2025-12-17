logo_ukra

BTC/USD

87527

ETH/USD

2949.45

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Гарантії безпеки для України: Мерц висловився про готовність застосувати зброю
commentss НОВИНИ Всі новини

Гарантії безпеки для України: Мерц висловився про готовність застосувати зброю

Канцлер Німеччини уточнив, що одним із елементів безпекової архітектури може стати створення демілітаризованої зони

17 грудня 2025, 00:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Майбутні гарантії безпеки для України включатимуть реальну готовність європейських військових сил застосувати зброю у разі загрози з боку Росії. 

Гарантії безпеки для України: Мерц висловився про готовність застосувати зброю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: з відритих джерел

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє Reuters.

Говорячи про можливі формати завершення війни, очільник німецького уряду наголосив, що країни-гаранти, зокрема європейські держави та США, повинні бути налаштовані не лише на політичну або спостережну роль. За його словами, йдеться про здатність забезпечити повноцінний військовий захист у разі порушення домовленостей.

Мерц уточнив, що одним із елементів безпекової архітектури може стати створення демілітаризованої зони між сторонами конфлікту. Водночас він підкреслив, що у випадку нових атак або вторгнень з боку РФ європейські сили мають бути готові до активних дій.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", — зазначив канцлер.

Фрідріх Мерц звернув увагу на зміну підходу Сполучених Штатів. Він назвав показовою готовність Вашингтона надати Україні гарантії, які фактично прирівнюють її безпеку до стандартів країн-членів НАТО.

За словами канцлера, зобов’язання США захищати Україну у разі припинення вогню так, ніби вона входить до Альянсу, свідчить про нову позицію американської адміністрації та заслуговує на серйозну увагу з боку європейських партнерів.

Як писав портал "Коментарі", міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль позитивно оцінив результати першого раунду переговорів щодо України, які відбулися в Берліні за участі президента Володимира Зеленського та американської делегації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/under-ukraine-security-guarantees-western-troops-could-repel-russian-forces-post-2025-12-16/
Теги:

Новини

Всі новини