Гарантии безопасности для Украины: Мерц высказался о готовности применить оружие

Будущие гарантии безопасности для Украины будут включать в себя реальную готовность европейских военных сил применить оружие в случае угрозы со стороны России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, сообщает Reuters.

Говоря о возможных форматах завершения войны, глава немецкого правительства подчеркнул, что страны-гаранты, в частности европейские государства и США, должны быть настроены не только на политическую или наблюдательную роль. По его словам, речь идет о способности обеспечить полноценную военную защиту в случае нарушения договоренностей.

Мерц уточнил, что одним из элементов архитектуры безопасности может стать создание демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. В то же время он подчеркнул, что в случае новых атак или вторжений со стороны РФ европейские силы должны быть готовы к активным действиям.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", – отметил канцлер.

Фридрих Мерц указал на изменение подхода Соединенных Штатов. Он назвал показательной готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии, фактически приравнивающие ее безопасность к стандартам стран-членов НАТО.

По словам канцлера, обязательство США защищать Украину в случае прекращения огня так, будто она входит в Альянс, свидетельствует о новой позиции американской администрации и заслуживает серьезного внимания со стороны европейских партнеров.

