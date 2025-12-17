logo

Гарантии безопасности для Украины: Мерц высказался о готовности применить оружие
Гарантии безопасности для Украины: Мерц высказался о готовности применить оружие

Канцлер Германии уточнил, что одним из элементов архитектуры безопасности может стать создание демилитаризованной зоны

17 декабря 2025, 00:50
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Будущие гарантии безопасности для Украины будут включать в себя реальную готовность европейских военных сил применить оружие в случае угрозы со стороны России.

Гарантии безопасности для Украины: Мерц высказался о готовности применить оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, сообщает Reuters.

Говоря о возможных форматах завершения войны, глава немецкого правительства подчеркнул, что страны-гаранты, в частности европейские государства и США, должны быть настроены не только на политическую или наблюдательную роль. По его словам, речь идет о способности обеспечить полноценную военную защиту в случае нарушения договоренностей.

Мерц уточнил, что одним из элементов архитектуры безопасности может стать создание демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. В то же время он подчеркнул, что в случае новых атак или вторжений со стороны РФ европейские силы должны быть готовы к активным действиям.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", – отметил канцлер.

Фридрих Мерц указал на изменение подхода Соединенных Штатов. Он назвал показательной готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии, фактически приравнивающие ее безопасность к стандартам стран-членов НАТО.

По словам канцлера, обязательство США защищать Украину в случае прекращения огня так, будто она входит в Альянс, свидетельствует о новой позиции американской администрации и заслуживает серьезного внимания со стороны европейских партнеров.

Как писал портал "Комментарии", министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль положительно оценил результаты первого раунда переговоров по Украине, состоявшихся в Берлине с участием президента Владимира Зеленского и американской делегации.



Источник: https://www.reuters.com/world/under-ukraine-security-guarantees-western-troops-could-repel-russian-forces-post-2025-12-16/
