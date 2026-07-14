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Фронт розжарюється: Генштаб назвав напрямки, де найбільше російських атак

Найгарячими залишаються Покровський та Слов'янський напрями, а армія РФ продовжує масовані удари авіацією та дронами

14 липня 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про різке зростання інтенсивності бойових дій на лінії фронту. Станом на 13 липня було зафіксовано 202 бойові сутички між українськими Силами оборони та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігається відразу на кількох ділянках східного та південного фронту.

Фронт розжарюється: Генштаб назвав напрямки, де найбільше російських атак

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оперативним зведенням, за добу російська армія завдала 53 авіаційних ударів, застосувавши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім того, окупанти використали 5633 дрони-камікадзе та здійснили 2176 артилерійських та інших вогневих ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктів.

Найбільш активні наступальні дії противник вів на Покровському напрямку, де сталося 29 бойових зіткнень. Ще 23 атаки українські захисники відбили на Слов'янському напрямі.

Висока інтенсивність боїв також зберігалася на Гуляйпільському напрямку, де сталося 12 зіткнень, а також на Південно-Слобожанському та Костянтинівському напрямках – по 11 атак. На Лиманській ділянці зафіксовано п'ять російських штурмів, на Куп'янському – три, на Оріхівському – три, на Олександрівському – три, на Краматорському – одне бойове зіткнення. Ще одна спроба настання російських підрозділів відбулася на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Військове командування зазначає, що російські війська продовжують поєднувати масовані повітряні удари з активними спробами наступу на ключових ділянках фронту, проте українські підрозділи продовжують утримувати оборону та відбивати атаки противника.

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Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02s7Z4doNJ9RJkt8UDNGR35Z56voB2eViZWrrHDGT7dSUuBzjkPfnQJ5YWhJKqQ3kfl
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