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Фронт накаляется: Генштаб назвал направления, где больше всего российских атак

Самыми горячими остаются Покровское и Славянское направления, а армия РФ продолжает массированные удары авиацией и дронами

14 июля 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Генеральный штаб ВСУ сообщил о резком росте интенсивности боевых действий на линии фронта. По состоянию на 13 июля было зафиксировано 202 боевых столкновения между украинскими Силами обороны и российскими войсками. Наиболее напряженная ситуация сохраняется сразу на нескольких участках восточного и южного фронта.

Фронт накаляется: Генштаб назвал направления, где больше всего российских атак

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно оперативной сводке, за сутки российская армия нанесла 53 авиационных удара, применив 161 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, оккупанты использовали 5633 дрона-камикадзе и осуществили 2176 артиллерийских и других огневых ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.

Наиболее активные наступательные действия противник вел на Покровском направлении, где произошло 29 боевых столкновений. Еще 23 атаки украинские защитники отбили на Славянском направлении.

Высокая интенсивность боев также сохранялась на Гуляйпольском направлении, где произошло 12 столкновений, а также на Южно-Слобожанском и Константиновском направлениях – по 11 атак. На Лиманском участке зафиксировано пять российских штурмов, на Купянском – три, на Ореховском – три, на Александровском – три, на Краматорском – одно боестолкновение. Еще одна попытка наступления российских подразделений произошла на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Военное командование отмечает, что российские войска продолжают сочетать массированные воздушные удары с активными попытками наступления на ключевых участках фронта, однако украинские подразделения продолжают удерживать оборону и отражать атаки противника.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02s7Z4doNJ9RJkt8UDNGR35Z56voB2eViZWrrHDGT7dSUuBzjkPfnQJ5YWhJKqQ3kfl
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