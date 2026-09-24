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Фронт хитнувся: ЗСУ пішли вперед відразу у трьох областях

Українські сили покращили позиції під Куп'янськом, Часовим Яром та в Запорізькій області, тоді як російські війська зіткнулися з проблемами на низці напрямків

24 вересня 2026, 10:44
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Кравцев Сергей

Сили оборони України останніми днями добилися поступу одразу на кількох ділянках фронту – у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Водночас українські підрозділи змогли зупинити низку спроб російських військ розвинути наступальні дії. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Фронт хитнувся: ЗСУ пішли вперед відразу у трьох областях

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

На півночі Сумської області російська армія 22 та 23 вересня продовжувала атакувати, проте підтвердженого просування не зафіксовано. За оцінкою аналітиків, застосування російськими підрозділами тактики інфільтрації призводить до значних втрат. Паралельно РФ завдавала авіаційних ударів по Сумах.

На Харківському напрямку ситуація залишається складною через змішане розташування українських та російських підрозділів. При цьому ISW фіксує просування ЗСУ на Куп'янському напрямі. Геолокаційні дані вказують на рух українських сил на захід від Калинового, на північ від Куп'янська. Це може покращувати позиції українських підрозділів на флангах міста.

На Донеччині українські військові просунулися в районі Часового Яру. Зокрема, зафіксовано просування у східній та центральній частинах Молочарки, а також на схід від Стінки – на північний схід від Костянтинівки.

Ще одна ділянка активності – район Новопавлівки. Там українські підрозділи просунулися на південь і на південний схід від населеного пункту, хоча російські сили також зберігають позиції в цьому районі.

У Запорізькій області ЗСУ покращили становище на південний схід від Олександрівки і зберігають позиції в південній частині Орєхова. Російські підрозділи при цьому робили спроби проникнення на північний схід від міста.

За даними ISW, українські сили також ускладнюють російську логістику на окупованій частині Запорізької області. Таким чином, на тлі атак РФ, що тривають, українські підрозділи зберігають можливість проводити локальні контратаки і покращувати свої позиції на окремих ділянках фронту.

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