Фронт качнулся: ВСУ пошли вперед сразу в трех областях

Силы обороны Украины в последние дни добились продвижения сразу на нескольких участках фронта – в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Одновременно украинские подразделения смогли остановить ряд попыток российских войск развить наступательные действия. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

На севере Сумской области российская армия 22 и 23 сентября продолжала атаковать, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. По оценке аналитиков, применение российскими подразделениями тактики инфильтрации приводит к значительным потерям. Параллельно РФ наносила авиационные удары по Сумам.

На Харьковском направлении ситуация остается сложной из-за смешанного расположения украинских и российских подразделений. При этом ISW фиксирует продвижение ВСУ на Купянском направлении. Геолокационные данные указывают на движение украинских сил западнее Калинового, к северу от Купянска. Это может улучшать позиции украинских подразделений на флангах города.

На Донбассе украинские военные продвинулись в районе Часового Яра. В частности, зафиксировано продвижение в восточной и центральной частях Молочарки, а также восточнее Стенки – северо-восточнее Константиновки.

Еще один участок активности – район Новопавловки. Там украинские подразделения продвинулись южнее и юго-восточнее населенного пункта, хотя российские силы также сохраняют позиции в этом районе.

В Запорожской области ВСУ улучшили положение юго-восточнее Александровки и сохраняют позиции в южной части Орехова. Российские подразделения при этом предпринимали попытки проникновения северо-восточнее города.

По данным ISW, украинские силы также продолжают осложнять российскую логистику на оккупированной части Запорожской области. Таким образом, на фоне продолжающихся атак РФ украинские подразделения сохраняют возможность проводить локальные контратаки и улучшать свои позиции на отдельных участках фронта.

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