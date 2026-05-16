Франція готова включитися: який важливий козир у війні може втратити РФ

Париж готовий допомогти Україні з антибалістикою. Таку заяву за підсумками розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном зробив глава української держави Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Президент розповів, що він висловив подяку Макрону за принципове засудження атак РФ Україною. За його словами, удари РФ чітко сигналізують, яку насправді позицію займає Росія, і "чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз".

"Франція готова працювати з антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили і посилення наших можливостей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", — зазначив український лідер.

За словами Зеленського, він також знайшов можливість порушити тему європейського треку та відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Французька сторона, у свою чергу, підтримує Україну і розуміє, "наскільки це важливий крок для всіх українців".

"Еммануель поінформував про свій візит до країн Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямі, тому що він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", — зазначив Володимир Зеленський.

