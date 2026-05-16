Франція готова включитися: який важливий козир у війні може втратити РФ

Володимир Зеленський заявив, що Франція готова допомагати Україні з розробкою антибалістики

16 травня 2026, 17:13
Кравцев Сергей

Париж готовий допомогти Україні з антибалістикою. Таку заяву за підсумками розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном зробив глава української держави Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Президент розповів, що він висловив подяку Макрону за принципове засудження атак РФ Україною. За його словами, удари РФ чітко сигналізують, яку насправді позицію займає Росія, і "чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз".

"Франція готова працювати з антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили і посилення наших можливостей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", — зазначив український лідер.

За словами Зеленського, він також знайшов можливість порушити тему європейського треку та відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Французька сторона, у свою чергу, підтримує Україну і розуміє, "наскільки це важливий крок для всіх українців".

"Еммануель поінформував про свій візит до країн Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямі, тому що він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", — зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує можливі удари по ключових центрах ухвалення рішень у Києві та навколо столиці. За словами глави держави, українська розвідка отримала російські документи з переліком об'єктів, які Кремль розглядає як потенційну мету для майбутніх атак.




