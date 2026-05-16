Франція готова включитися: який важливий козир у війні може втратити РФ

Кравцев Сергей
Париж готовий допомогти Україні з антибалістикою. Таку заяву за підсумками розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном зробив глава української держави Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
Президент розповів, що він висловив подяку Макрону за принципове засудження атак РФ Україною. За його словами, удари РФ чітко сигналізують, яку насправді позицію займає Росія, і "чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз".
За словами Зеленського, він також знайшов можливість порушити тему європейського треку та відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Французька сторона, у свою чергу, підтримує Україну і розуміє, "наскільки це важливий крок для всіх українців".
