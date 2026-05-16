Франция готова включиться: какой важный козырь в войне может потерять РФ

Париж готов помочь Украине с антибаллистикой. Такое заявление по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что он выразил благодарность Макрону за принципиальное осуждение атак РФ по Украине. По его словам, удары РФ четко сигнализируют, какую на самом деле позицию занимает Россия и "почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз".

"Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО", — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он также нашел возможность поднять тему европейского трека и открытия всех переговорных кластеров в ближайшее время. Французская сторона в свою очередь поддерживает Украину и понимает, "насколько это важный шаг для всех украинцев".

"Эммануэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины. Договорились о наших контактах в ближайшее время", — отметил Владимир Зеленский.

