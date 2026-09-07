Фоточки і піар не припинять вогонь: Зеленського жорстко розгромили за страшне фіаско з посланцями Трампа



















Візит американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України не дає підстав очікувати швидкого завершення війни, а активізація "мирного треку" може використовуватися українською владою для переключення суспільної уваги з внутрішніх проблем. Таку думку висловив екснардеп і політичний експерт Борислав Береза.

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За його оцінкою, зустрічі американських представників спочатку в Москві, а потім у Києві поки більше нагадують підтримання переговорного процесу, ніж підготовку до реальної мирної угоди. Береза наголошує: Кремль не демонструє готовності відмовлятися від своїх вимог, тому сам факт дипломатичних контактів ще не означає наближення миру.

"Невже хтось дійсно вважає, що цей візит наближає Україну до кінця війни? Бо з якого переляку так думати? Сам Путін теж не бажає кінця війни. Кінець війни для Путіна — це катастрофа, це кінець його влади", — заявив Береза.

Водночас Береза звинуватив владу в тому, що вона, на його думку, використовує переговори та заяви про можливе наближення миру для формування позитивного інформаційного порядку денного на тлі резонансних внутрішньополітичних історій. Ці твердження є оцінкою самого екснардепа.

"Зеленський піариться на мирному треку, намагаючись перемкнути увагу суспільства на мир. Він буде викладати фоточки, робити гучні обіцянки, потужні заяви, давати марні надії суспільству на швидке закінчення війни. Людям вішають локшину на вуха, на жаль", — вважає Береза.

Окремою проблемою він назвав корупцію. На переконання екснардепа, кожна гривня, втрачена через можливі зловживання, фактично зменшує ресурс, який Україна могла б спрямувати на виробництво ракет, безпілотників, закупівлю техніки та інші потреби Сил оборони. Саме посилення військового тиску на Росію, за його словами, здатне створити реальні передумови для переговорів.

"Реальні переговори можуть початися тільки у випадку, якщо Україна почне тиснути на Росію. А тиснути вона може, коли гроші не крадуть, а витрачають на збільшення обороноздатності країни. Хочемо закінчити війну — всі гроші не в кишені корупціонерів, а на війну, щоб здолати ворога", — наголосив політичний експерт.

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