Фоточки и пиар не прекратят огонь: Зеленского жестоко разгромили за страшное фиаско с посланниками Трампа



















Визит американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину не дает оснований ожидать скорого завершения войны, а активизация "мирного трека" может использоваться украинскими властями для переключения общественного внимания по внутренним проблемам. Такое мнение высказал экснардеп и политический эксперт Борислав Береза.

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По его оценке, встречи американских представителей сначала в Москве, а затем в Киеве пока больше напоминают поддержание переговорного процесса, чем подготовку к реальному мирному соглашению. Береза отмечает, что Кремль не демонстрирует готовности отказываться от своих требований, поэтому сам факт дипломатических контактов еще не означает приближения мира.

"Неужели кто-то действительно считает, что этот визит приближает Украину к концу войны? Потому что с какого испуга так думать? Сам Путин тоже не желает конца войны. Конец войны для Путина — это катастрофа, это конец его власти", — заявил Береза.

В то же время, Береза обвинил власть в том, что она, по его мнению, использует переговоры и заявления о возможном приближении мира для формирования позитивной информационной повестки дня на фоне резонансных внутриполитических историй. Эти утверждения являются оценкой самого экснардепа.

"Зеленский пиарится на мирном треке, пытаясь переключить внимание общества на мир. Он будет выкладывать фоточки, делать громкие обещания, мощные заявления, давать напрасные надежды обществу на скорое окончание войны. Людям вешают лапшу на уши, к сожалению", — считает Береза.

Отдельной проблемой он назвал коррупцию. По убеждению экснардепа, каждая гривна, потерянная из-за возможных злоупотреблений, фактически уменьшает ресурс, который Украина могла бы направить на производство ракет, беспилотников, закупку техники и другие нужды сил обороны. Именно усиление военного давления на Россию, по его словам, способно создать реальные предпосылки для переговоров.

"Реальные переговоры могут начаться только в случае, если Украина начнет давить на Россию. А давить она может, когда деньги не воруют, а тратят на увеличение обороноспособности страны. Хотим закончить войну — все деньги не в кармане коррупционеров, а на войну, чтобы одолеть врага", — подчеркнул политический эксперт.

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