Російські окупаційні війська шукають варіанти встановлення радіоретрансляторів для "Шахедів" на території України. Про це повідомляє український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

«Флеш» попереджає: скажіть про це своїм родичам

"Для цього вони планують вибирати приватні будинки і, ймовірно, літніх людей. Будь ласка, попередьте своїх літніх батьків і сусідів звертати увагу на подібні прохання сторонніх людей.

Прохання полягатиме в установці у дворі (будинку) невеликої коробки, яку потрібно підключити до розетки і, якщо це можливо, до Інтернету", – наголошує фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на одному зі збитих "Шахедів" було знайдено повний набір обладнання із mesh-модема, антен та камери, які дозволяють перетворити його на FPV-дрон. Аналіз уламків збитих "Шахедів" показує, що ворог все частіше починає використовувати рішення із mesh-модемами, а також почав встановлювати курсові камери. Про це пише видання Defense Express.

Спочатку такі mesh-модеми, які дозволяють утворювати динамічну мережу із ланцюжковою ретрансляцією, коли кожен модем відіграє роль ретранслятора для інших, були помічені у пінопластових "Герберах". Але з липня його почали помічати на "Шахедах", про що повідомляв фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов.

З серпня такі випадки ставили все частіші, а на початку вересня стало зрозуміло, що це серійне рішення. І РФ вже на постійній основі оснащує свої далекобійні дрони "Герань-2" модемами та камерами. І тоді було зазначено, що провести їх детальний огляд складно, бо вони розбиваються та горять. Але зрештою на збитому "Шахеді" було знайдено повний комплект цих пристроїв. Про це Defense Express дізнався з власних джерел та отримав фото.