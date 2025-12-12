"Флэш" предупреждает: скажите об этом своим родственникам

Российские оккупационные войска ищут варианты установки радиоретрансляторов для "Шахедов" на территории Украины. Об этом сообщает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

«Флеш» попереджає: скажіть про це своїм родичам

"Для этого они планируют выбирать частные дома и, вероятно, пожилых людей. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родителей и соседей обращать внимание на подобные просьбы посторонних людей.

Просьба будет заключаться в установке во дворе (доме) небольшой коробки, которую нужно подключить к розетке и, если это возможно, в Интернет", – отмечает специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на одном из сбитых "Шахедов" был найден полный набор оборудования из mesh-модема, антенн и камеры, позволяющих превратить его в FPV-дрон. Анализ отломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще начинает использовать решения с mesh-модемами, а также начал устанавливать курсовые камеры. Об этом пишет издание Defense Express.

Первоначально такие mesh-модемы, позволяющие образовывать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других, были замечены в пенопластовых Герберах. Но с июля его начали замечать на "Шахедах", о чем сообщал специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов.

С августа такие случаи ставили все чаще, а в начале сентября стало ясно, что это серийное решение. И РФ уже на постоянной основе оснащает свои дальнобойные дроны "Герань-2" модемами и камерами. И тогда было отмечено, что провести их подробный осмотр сложно, потому что они разбиваются и горят. Но в конце концов на сбитом "Шахеде" был найден полный комплект этих устройств. Об этом Defense Express узнал из своих источников и получил фото.