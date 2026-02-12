"Фламінго" розтрощили гігантський арсенал боєприпасів РФ

Українські військові нанесли серію ударів по критично важливих військових об'єктах РФ. Зокрема, під ударом були арсенал у Котлубані Волгоградської області та ракетний завод у Мічурінську. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генерального штаба ЗСУ у Telegram.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

"Підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого у районі Котлубані Волгоградської області РФ уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ", — зазначили у Генштабі.

Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удари по арсеналу наносились українськими ракетами FP-5 "Фламінго", масштаби збитків уточнюються.

Окрім того, у Мічурінську Тамбовської області РФ під ударом було підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем — "Мічуринський завод Прогрес".

За попередніми даними, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.

Також, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, у районі села Терпіння та у районі Розівки, уражено склади боєприпасів ворога.

У Генштабі акцентували, що 11 лютого в результаті удару по нафтопереробному заводу "Волгоградський" у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники в ніч на 12 лютого завдали удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області, що спричинило масштабну пожежу та детонацію. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.



