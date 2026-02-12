logo

Война с Россией "Фламинго" растращили гигантский арсенал боеприпасов РФ
"Фламинго" растращили гигантский арсенал боеприпасов РФ

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли сокрушительный удар по одному из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления России под Волгоградом

12 февраля 2026, 12:26
Украинские военные нанесли серию ударов по критически важным военным объектам РФ. В частности, под ударом находились арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"Фламинго" растращили гигантский арсенал боеприпасов РФ

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

"Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе Котлубани Волгоградской области РФ поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ", — отметили в Генштабе.

Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго", масштаб ущерба уточняется.

Кроме того, в Мичуринске Тамбовской области РФ под ударом было предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем – "Мичуринский завод Прогресс".

По предварительным данным, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также, на временно оккупированных территориях Запорожской области, в районе села Терпение и в районе Розовки поражены склады боеприпасов врага.

В Генштабе акцентировали, что 11 февраля в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские защитники в ночь на 12 февраля нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области, что повлекло за собой масштабный пожар и детонацию. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.




Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02v8RWJMJT7nKRY3ryxupTHXoY6xw9phj5nPr123tjccdWLusoZcUiEeUwyRZLAZqdl
