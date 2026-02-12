"Фламинго" растращили гигантский арсенал боеприпасов РФ

Украинские военные нанесли серию ударов по критически важным военным объектам РФ. В частности, под ударом находились арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

"Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе Котлубани Волгоградской области РФ поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ", — отметили в Генштабе.

Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго", масштаб ущерба уточняется.

Кроме того, в Мичуринске Тамбовской области РФ под ударом было предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем – "Мичуринский завод Прогресс".

По предварительным данным, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также, на временно оккупированных территориях Запорожской области, в районе села Терпение и в районе Розовки поражены склады боеприпасов врага.

В Генштабе акцентировали, что 11 февраля в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории.

