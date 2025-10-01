Фінансова машина Путіна - все: стало відомо про новий болючий удар Києва по Кремлю

Скорочення російського бюджету відбувається не лише через удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), а й завдяки атакам на порти та термінали Росії. Про це в ефірі Еспресо розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Фото: з відкритих джерел

"Вже понад 38% НПЗ у Росії призупинили роботу через успішні дії Сил оборони України. Це вражаючий показник і результат злагодженої роботи наших військових. Окрім цього, мені особливо імпонує, що українські війська не забувають і про російські порти — послідовні удари по них і терміналах значно послаблюють економіку країни. Зменшення доходів бюджету РФ триває через блокування експорту та переробки енергоносіїв, а також через ураження видобувних об’єктів. Завдяки цим діям багато нафтових родовищ Росії можуть не пережити найближчу зиму", — пояснив Закревський.

Експерт також звернув особливу увагу на серйозні проблеми в російській вугільній галузі, де вже закриваються понад 50% мономіст.

"Росія переважно видобуває нафту разом із водяною парою — 90% становить вода, і лише 10% — цінний продукт. Для видобутку необхідно витрачати значні ресурси на розігрів, що робить цей процес збитковим. У вугільній сфері війна, санкції та зміни на світовому енергетичному ринку призвели до закриття половини мономіст. На мою думку, якщо такі удари триватимуть, то багато нафтових родовищ Росії також не зможуть пережити цю зиму", — підсумував він.

