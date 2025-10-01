Финансовая машина Путина – все: стало известно о новом болезненном ударе Киева по Кремлю

Сокращение российского бюджета происходит не только из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но и благодаря атакам на порты и терминалы России. Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Фото: из открытых источников

"Уже более 38% НПЗ в России приостановили работу из-за успешных действий Сил обороны Украины. Это впечатляющий показатель и результат слаженной работы наших военных. Кроме этого, мне особенно импонирует, что украинские войска не забывают и о российских портах — последовательные удары по ним и терминалам значительно ослабляют экономику страны. энергоносителей, а также из-за поражения добывающих объектов. Благодаря этим действиям многие нефтяные месторождения России могут не пережить ближайшую зиму", — пояснил Закревский.

Эксперт также обратил особое внимание на серьезные проблемы в российской угольной отрасли, где уже закрывается более 50% мономостов.

"Россия преимущественно добывает нефть вместе с водяным паром — 90% составляет вода, и только 10% — ценный продукт. Для добычи необходимо тратить значительные ресурсы на разогрев, что делает этот процесс убыточным. В угольной сфере война, санкции и изменения на мировом энергетическом рынке приведут к закрытию половины мономост. месторождений России также не смогут пережить эту зиму", — подытожил он.

