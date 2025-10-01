logo

BTC/USD

114574

ETH/USD

4145.65

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Финансовая машина Путина – все: стало известно о новом болезненном ударе Киева по Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

Финансовая машина Путина – все: стало известно о новом болезненном ударе Киева по Кремлю

Угольная отрасль в России также испытывает серьезные трудности — более половины мономостов страны уже закрывают.

1 октября 2025, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сокращение российского бюджета происходит не только из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но и благодаря атакам на порты и терминалы России. Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Финансовая машина Путина – все: стало известно о новом болезненном ударе Киева по Кремлю

Фото: из открытых источников

"Уже более 38% НПЗ в России приостановили работу из-за успешных действий Сил обороны Украины. Это впечатляющий показатель и результат слаженной работы наших военных. Кроме этого, мне особенно импонирует, что украинские войска не забывают и о российских портах — последовательные удары по ним и терминалам значительно ослабляют экономику страны. энергоносителей, а также из-за поражения добывающих объектов. Благодаря этим действиям многие нефтяные месторождения России могут не пережить ближайшую зиму", — пояснил Закревский.

Эксперт также обратил особое внимание на серьезные проблемы в российской угольной отрасли, где уже закрывается более 50% мономостов.

"Россия преимущественно добывает нефть вместе с водяным паром — 90% составляет вода, и только 10% — ценный продукт. Для добычи необходимо тратить значительные ресурсы на разогрев, что делает этот процесс убыточным. В угольной сфере война, санкции и изменения на мировом энергетическом рынке приведут к закрытию половины мономост. месторождений России также не смогут пережить эту зиму", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа развернула атомную подлодку как ответ на растущие угрозы со стороны России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости